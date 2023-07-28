Трамп обещает бороться за пост президента США, даже если его посадят

Бывший американский президент Дональд Трамп, который участвует в кампании для переизбрания на высший пост США, пообещал продолжать участие в избирательной гонке даже в случае приговора к тюремному сроку.

Об этом Трамп сказал в интервью консервативному радиоведущему Джону Фредериксу, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, остановит ли тюремный срок по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами предвыборную кампанию Трампа, тот сказал: "Отнюдь".

"В Конституции (США. – Ред.) ничего не сказано о том, что это может произойти, и даже левые радикальные сумасшедшие говорят, что нет, не остановит, и меня это тоже не остановит. Эти люди больны. То, что они делают, абсолютно ужасно", – сказал республиканец.

Он повторил уже опровергнутый прокуратурой тезис о том, что имел полномочия рассекретить документы с гостайной, которые фигурируют в обвинении, и напомнил, что так поступали и другие экс-президенты США.

Перед тем стало известно, что спецпрокурор Министерства юстиции США Джек Смит выдвинул против Трампа три новых обвинения в совершении уголовных преступлений по делу об обращении с секретными документами.

Теперь Трампу грозят 32 пункта обвинения в умышленном хранении информации о национальной обороне по Закону о шпионаже и восемь пунктов, связанных с предполагаемыми попытками препятствования расследованию.

К делу также добавили третьего обвиняемого: Карлоса Де Оливейру, работника из Мар-а-Лаго, которого обвиняют в том, что он вместе с Трампом и его помощником Уолтом Наутой добивался уничтожения видеозаписей с камер наблюдения.

Судебное заседание по делу о документах начнется 20 мая 2024 года – в разгар предвыборной кампании, где Трамп до сих пор является самым популярным кандидатом среди республиканцев.

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