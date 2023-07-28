Поліція Швеції перейшла на посилений режим роботи через погіршення безпеки

Шведська поліція в п’ятницю оголосила національну "спеціальну акцію" у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою і підвищеним ризиком терористичних атак проти Швеції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на шведський телеканал TV4.

Для поліції Швеції режим "спеціальної акції" означає необхідність готуватись до позаштатних подій, що може потребувати більшої кількості залучених правоохоронців або використання ними додаткових повноважень.

"Це внутрішньоорганізаційний спосіб роботи, коли це вважається необхідним. Він передбачає зосередження на конкретній проблемі, якою в даному випадку є погіршення ситуації з безпекою в Швеції", – пояснив речник шведської поліції Марк Вадаш.

Він пояснив, що "спеціальна акція" не повинна вплинути на повсякденне життя Швеції, але закликав громадян бути пильними й у разі виявлення чогось незвичного одразу звертатись до правоохоронців.

Рішенню шведської поліції передувало доручення уряду посилити контртерористичні заходи після того, як Служба безпеки країни констатувала погіршення безпекової ситуації на тлі акцій зі спалення Корану.

Провокаційні акції зі спаленням Корану у Швеції раніше призвели до ще більшого загострення відносин Стокгольма з Туреччиною, яка блокує вступ країни у НАТО. Зокрема, президент Туреччини Ердоган жорстко реагував на подібні акції у скандинавській державі.