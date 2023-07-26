У Швеції за підтримки РФ загострилася загроза тероризму після спалення Корану - уряд

Швеція попередила про погіршення ситуації з безпекою після того, як акції зі спалення Корану та дезінформаційні кампанії, які проводять підтримувані РФ суб'єкти, розпалили ненависть до скандинавської країни в мусульманському світі.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила Служба безпеки країни, на яку посилається Bloomberg.

Згідно із заявою служби безпеки, вона "зараз має справу з постійними загрозами нападів, спрямованих на Швецію і шведські інтереси". Оцінка терористичної загрози збережена на "підвищеному" рівні – три бали за п'ятибальною шкалою.

В заяві також йдеться, що дезінформаційні кампанії намагалися змінити імідж Швеції, зображуючи її як "країну, ворожу ісламу і мусульманам, де напади на мусульман санкціоновані державою і де мусульманські діти можуть бути викрадені соціальними службами".

За словами міністра цивільної оборони Швеції Карла-Оскара Боліна, його відомство "бачить кампанії впливу і робить все можливе, щоб боротися з помилковим образом Швеції, який зараз поширюється за кордоном".

"Підтримувані Росією актори активно поширюють помилкові заяви про Швецію і про те, що Швеція як держава підтримує спалення Корану та інших священних текстів", – зазначив він.

Раніше Ірак вислав шведського посла на знак протесту проти запланованого спалення Корану в Стокгольмі, яке спонукало сотні протестувальників штурмувати і підпалити посольство Швеції в іракській столиці.

Попередні акції зі спаленням Корану у Швеції, проведені під різними приводами, також спровокували велике обурення у мусульманському світі та серйозний напад на посольство країни у Багдаді. На тлі цих подій уряд Швеції розглядає можливість законодавчо заборонити спалення Корану або інших священних книг.