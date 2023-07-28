Прем'єр-міністр Швеції "надзвичайно стурбований" наслідками акцій зі спалення Корану

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон "надзвичайно стурбований" наслідками, які можуть спричинити акції зі спаленням Корану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі шведському інформаційному агентству TT, який наводить Reuters.

Крістерссон зазначив, що в поліцію були подані додаткові запити на проведення акцій протесту, де знову планується осквернення Корану.

"Якщо вони будуть схвалені, нас очікують кілька днів з явним ризиком, що може статися щось серйозне. Я надзвичайно стурбований тим, до чого це може призвести", – сказав він.

Шведський прем'єр зауважив, що рішення про дозвіл на проведення демонстрацій залишається за поліцією.

Попередні акції зі спаленням Корану у Швеції, проведені під різними приводами, також спровокували велике обурення у мусульманському світі та серйозний напад на посольство країни у Багдаді. На тлі цих подій уряд Швеції розглядає можливість законодавчо заборонити спалення Корану або інших священних книг.

Служба безпеки Швеції раніше попередила про погіршення ситуації з безпекою після того, як акції зі спалення Корану та дезінформаційні кампанії, які проводять підтримувані РФ суб'єкти, розпалили ненависть до скандинавської країни в мусульманському світі.