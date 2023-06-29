Ердоган пообіцяв рішучу відповідь на паплюження Корану в Швеції

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив акцію з паплюженням Корану в Стокгольмі, яка відбулася напередодні, але у своїй відповіді не згадав про питання вступу Швеції до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив функціонерам правлячої Партії справедливості та розвитку Туреччини, повідомляє агентство Анадолу.

За його словами, реакція Анкари на акцію у Швеції буде "найрішучішою", і цей "курс продовжиться аж до того моменту, коли на Заході почнуть демонструвати рішучість у боротьбі з проявами ісламофобії та тероризму".

Турецький лідер пообіцяв, що "ніколи не піде на політику провокацій або погроз".

Він також додав, що "виконавці цього злочину", а також "ті, хто допускає його під виглядом "свободи думки", і ті, хто потурає цьому огидному акту", не зможуть досягти своїх амбіцій.

"Образа переконань мусульман не має нічого спільного зі свободою вираження поглядів. Ми рано чи пізно змусимо певні кола на Заході визнати цей факт!", – наголосив Ердоган.

Нагадаємо, що 28 червня в Стокгольмі біля мечеті відбулася скандальна акція, організатор якої Салван Моміка виконав свою обіцянку зі спалення Корану. Спочатку він увімкнув шведський гімн і розмахував шведським прапором, а потім почав виривати сторінки Корану, класти бекон на сторінки і підпалив їх цигаркою.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан засудив цю акцію. Анкара останніми тижнями заявляє про неможливість схвалення шведської заявки на вступ до НАТО через начебто покривання Стокгольмом терористів і антитурецькі акції у країні.