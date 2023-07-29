Американські військові спаплюжили колону історичної базиліки в Італії

Двоє американських солдатів у віці 29 і 23 років, які дислокуються на американській базі "Дель Дін" у Віченці, зробили напис червоною фарбою на колоні історичної базиліки Палладіана.

Про це сьогодні на зустрічі з пресою перед базилікою заявив мер міста Віченца Джакомо Поссамаї у супроводі заступника командира місцевої поліції Нівеса Піллана, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Акт вандалізму стався в ніч з минулої суботи на неділю. Вранці на колоні базиліки на розі між площею Синьйорів і площею Палладіо було виявлено явний напис червоною фарбою – невстановлений акронім і номер. У 29-річного зловмисника знайшли фарбу, якою була нанесена цей напис, її конфіскували.

фото Ansa

Окрім кримінальної справи, порушеної італійським правосуддям, двом американським громадянам також загрожує розслідування з боку військового відомства США.

Зображення з муніципальних камер відеоспостереження, а також з камер спостереження деяких магазинів, дозволили слідчим розпізнати обличчя вандалів. Перед тим, як дійти до площі Синьйорів і базиліки, зображення з камер зафіксували, що ця пара незадовго до того намалювала схожий малюнок на інформаційному стенді на площі Маттеотті, біля Олімпійського театру.

Особа військовослужбовців була встановлена завдяки співпраці з Відділом кримінальних розслідувань Департаменту кримінальних розслідувань армії США.

Базиліка Палладіана – національна пам'ятка епохи Відродження, внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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