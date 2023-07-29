Американские военные разрисовали колонну исторической базилики в Италии
Суббота, 29 июля 2023, 18:53
Двое американских солдат в возрасте 29 и 23 лет, которые дислоцируются на американской базе "Дель Дин" в Виченце, сделали надпись красной краской на колонне исторической базилики Палладиана.
Об этом сегодня на встрече с прессой перед базиликой заявил мэр города Виченца Джакомо Поссамаи в сопровождении заместителя командира местной полиции Нивеса Пиллана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
Акт вандализма произошел в ночь с прошлой субботы на воскресенье. Утром на колонне базилики на углу между площадью Синьйоров и площадью Палладио была обнаружена явная надпись красной краской – неустановленный акроним и номер. У 29-летнего злоумышленника нашли краску, которой была нанесена эта надпись, ее конфисковали.
Кроме уголовного дела, возбужденного итальянским правосудием, двум американским гражданам также грозит расследование со стороны военного ведомства США.
Изображения с муниципальных камер видеонаблюдения, а также с камер наблюдения некоторых магазинов, позволили следователям распознать лица вандалов. Перед тем, как дойти до площади Синьоров и базилики, изображения с камер зафиксировали, что эта пара незадолго до того нарисовала похожий рисунок на информационном стенде на площади Маттеотти, возле Олимпийского театра.
Личность военнослужащих была установлена благодаря сотрудничеству с Отделом уголовных расследований Департамента уголовных расследований армии США.
Базилика Палладиана – национальный памятник эпохи Возрождения, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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