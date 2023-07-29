Американские военные разрисовали колонну исторической базилики в Италии

Двое американских солдат в возрасте 29 и 23 лет, которые дислоцируются на американской базе "Дель Дин" в Виченце, сделали надпись красной краской на колонне исторической базилики Палладиана.

Об этом сегодня на встрече с прессой перед базиликой заявил мэр города Виченца Джакомо Поссамаи в сопровождении заместителя командира местной полиции Нивеса Пиллана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Акт вандализма произошел в ночь с прошлой субботы на воскресенье. Утром на колонне базилики на углу между площадью Синьйоров и площадью Палладио была обнаружена явная надпись красной краской – неустановленный акроним и номер. У 29-летнего злоумышленника нашли краску, которой была нанесена эта надпись, ее конфисковали.

Кроме уголовного дела, возбужденного итальянским правосудием, двум американским гражданам также грозит расследование со стороны военного ведомства США.

Изображения с муниципальных камер видеонаблюдения, а также с камер наблюдения некоторых магазинов, позволили следователям распознать лица вандалов. Перед тем, как дойти до площади Синьоров и базилики, изображения с камер зафиксировали, что эта пара незадолго до того нарисовала похожий рисунок на информационном стенде на площади Маттеотти, возле Олимпийского театра.

Личность военнослужащих была установлена благодаря сотрудничеству с Отделом уголовных расследований Департамента уголовных расследований армии США.

Базилика Палладиана – национальный памятник эпохи Возрождения, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщалось, в городском совете Рима считают, что доступ к знаменитому фонтану Треви должен быть ограниченным и контролируемым – после инцидента с туристом, который нырял в фонтане.

Напомним, в Риме в третий раз за последнее время повредили Колизей.