У Молдові консульський відділ посольства РФ зупинить прийом після рішення вигнати дипломатів

У консульському відділі посольства Росії у Молдові з 5 серпня призупинять прийом "через технічні причини".

Про це йдеться в повідомленні посольства РФ в його Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"У консульському відділі посольства Росії в Республіці Молдова з технічних причин з 5 серпня 2023 року тимчасово припинено прийом", – йдеться у повідомленні.

Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.

Після цього МЗС Молдови викликало російського посла Олега Васнецова, щоб отримати пояснення дій російських спецслужб у Кишиневі.

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