В Молдове консульский отдел посольства РФ остановит прием после решения выгнать дипломатов

В консульском отделе посольства России в Молдове с 5 августа приостановят прием "по техническим причинам".

Об этом говорится в сообщении посольства РФ в его Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"В консульском отделе посольства России в Республике Молдова по техническим причинам с 5 августа 2023 года временно прекращен прием", – говорится в сообщении.

Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.

После этого МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова, чтобы получить объяснения действий российских спецслужб в Кишиневе.

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