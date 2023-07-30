Папа Римський попросив "братів із влади РФ" відновити "зернову угоду"
Папа Римський Франциск закликав Росію відновити Чорноморську зернову ініціативу, звернувшись до "своїх братів – влади Російської Федерації".
Слова Франциска, виголошені в неділю, наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".
"Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися", – сказав Франциск під час свого послання "Ангел Господній".
Минулого тижня Папа Франциск закликав молитися за мир в Україні, згадавши нічний ракетний удар РФ по Одесі.
Раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Дзуппі створити миротворчу місію для війни в Україні.
На початку червня Дзуппі відвідував Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди"