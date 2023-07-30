Папа Римский попросил "братьев из власти РФ" возобновить "зерновую сделку"

Папа Римский Франциск призвал Россию восстановить Черноморскую зерновую инициативу, обратившись к "своим братьям – властям Российской Федерации".

Слова Франциска, произнесенные в воскресенье, приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Я обращаюсь к моим братьям, к властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива была восстановлена и зерно могло безопасно транспортироваться", – сказал Франциск во время своего послания "Ангел Господень".

Обращаясь к людям на площади Святого Петра, Папа призвал верующих продолжать молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно", назвав это "тяжким оскорблением Бога".

Лидер католиков мира сказал, что "крик миллионов братьев и сестер, страдающих от голода, поднимается к небу".

На прошлой неделе Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине, вспомнив ночной ракетный удар РФ по Одессе.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск попросил главу итальянского епископата кардинала Маттео Дзуппи создать миротворческую миссию для войны в Украине.

В начале июня Дзуппи посещал Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды".