У Молдові знову продовжили надзвичайний стан через війну в Україні

Парламент Молдови в понеділок підтримав подання уряду про продовження режиму надзвичайного стану ще на 60 днів у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на молдовський телеканал TV8.

Рішення продовжити режим надзвичайного стану в Молдові підтримала більшість у 55 депутатів. В урядовому поданні до рішення підкреслено, що повномасштабна війна в Україні досі триває і "ще більше наблизилась і до нас".

"Ми маємо обстріли цивільної інфраструктури в Одесі, в Рені. Росія нападає на наших сусідів і не тільки вбиває їх, але й ускладнює їхнє життя. Це впливає і на нас", – йдеться в документі.

У поданні також зазначено, що ризики для безпеки Молдови є високими внаслідок як російських атак на порт Рені, що поблизу кордону НАТО, так і нещодавніх заяв російських офіційних осіб щодо країн Альянсу.

Режим надзвичайного стану уперше ввели в країні 24 лютого 2022 року через російське вторгнення в Україну. Необхідність такого рішення уряд у Кишиневі обґрунтував наявними загрозами й необхідністю забезпечення безпеки енергопостачання, керування потоком біженців та протидії іншим безпековим ризикам.

Відтоді надзвичайний стан у Молдові неодноразово продовжували. Очікують, що він діятиме доти, доки в Україні триває війна.