У Молдові думають продовжити надзвичайний стан через війну в Україні

У понеділок, 31 липня, парламент Молдови збереться на останнє засідання весняно-літньої сесії, на якому розгляне ініціативу уряду про продовження надзвичайного стану на 60 днів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє молдовський телеканал TV8.

Пропозицію винесли в контексті війни в Україні. В уряді пояснили необхідність продовження надзвичайного стану збереженням ризиків для національної безпеки країни.

"Молдова, як і раніше, піддається гібридній війні, просуванню неправдивої інформації, маніпуляції у військових цілях і міжетнічному насильству. Водночас війна в Україні може перешкодити постачанню в Республіку Молдова природного газу та електроенергії", – ідеться в урядовому документі.

Режим надзвичайного стану уперше ввели в країні 24 лютого 2022 року через російське вторгнення в Україну. Відтоді його неодноразово продовжували.

Очікують, що надзвичайний стан у Молдові діятиме доти, доки в Україні триває війна, оскільки вона створює ризики і для республіки.