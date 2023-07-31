В Молдове снова продлили чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Парламент Молдовы в понедельник поддержал представление правительства о продлении режима чрезвычайного положения еще на 60 дней в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на молдовский телеканал TV8.

Решение продлить режим чрезвычайного положения в Молдове поддержало большинство в 55 депутатов. В правительственном представлении к решению подчеркнуто, что полномасштабная война в Украине до сих пор продолжается и "еще больше приблизилась и к нам".

"Происходят обстрелы гражданской инфраструктуры в Одессе, в Рени. Россия нападает на наших соседей и не только убивает их, но и усложняет их жизнь. Это влияет и на нас", – говорится в документе.

В представлении также указано, что риски для безопасности Молдовы являются высокими вследствие как российских атак на порт Рени, что вблизи границы НАТО, так и недавних заявлений российских официальных лиц в отношении стран Альянса.

Режим чрезвычайного положения впервые ввели в стране 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения в Украину. Необходимость такого решения правительство в Кишиневе обосновало имеющимися угрозами и необходимостью обеспечения безопасности энергоснабжения, управления потоком беженцев и противодействия другим рискам безопасности.

С тех пор чрезвычайное положение в Молдове неоднократно продлевалось. Ожидается, что оно будет действовать до тех пор, пока в Украине идет война.