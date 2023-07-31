Болгарська бринза отримала захищений статус у ЄС

Європейська комісія схвалила внесення болгарського розсільного сиру сирене до реєстру захищених позначень походження ЄС, що надасть йому додатковий захист на європейському ринку.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на БНР, повідомило Міністерство сільського господарства й продовольства Болгарії.

Регламент про внесення сиру сирене ("Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene") до європейського реєстру захищених позначень походження був опублікований в Офіційному журналі ЄС у понеділок, 31 липня.

Фото: БНР

Ініціатором реєстрації назви виступила група виробників, Болгарська асоціація традиційних молочних продуктів, а заявку на реєстрацію до Єврокомісії подали ще в лютому 2021 року.

Унікальність сиру сирене, як зазначалось у заявці, – у придатних кліматичних та природніх умовах Болгарії. Вони сприяють розвитку молочнокислих бактерій, які використовують у виробництві продукту і з давніх часів впливають на його специфічні характеристики.

Внесення в реєстр захищених позначень походження означає, що називати свій продукт сиром сирене зможуть лише ті виробники, які виробляють його відповідно до затвердженої специфікації та пройшли реєстрацію в Мінсільгоспі Болгарії.

Продукти із захищеними географічними зазначеннями є різновидом інтелектуальної власності й тому користуються особливо високим ступенем захисту від неправомірного використання назви в Євросоюзі.

Сир сирене став третім найменуванням у реєстрі ЄС, яке містить згадку про Болгарію, після "Болгарської трояндової олії" та "Болгарського йогурту".

Зазначимо, що захищені географічні найменування час від часу призводять до суперечок усередині Євросоюзу. Приміром, минулого року Італія ініціювала процедуру оскарження проти Словенії в багаторічній суперечці через бальзамічний оцет з міста Модена.