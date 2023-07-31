Болгарская брынза получила защищенный статус в ЕС

Европейская комиссия одобрила внесение болгарского рассольного сыра сирене в реестр защищенных обозначений происхождения ЕС, что предоставит ему дополнительную защиту на европейском рынке.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на БНР, сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Болгарии.

Регламент о внесении сыра сирене ("Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene") в европейский реестр защищенных обозначений происхождения был опубликован в Официальном журнале ЕС в понедельник, 31 июля.

Фото: БНР

Инициатором регистрации названия выступила группа производителей, Болгарская ассоциация традиционных молочных продуктов, а заявку на регистрацию в Еврокомиссию подали еще в феврале 2021 года.

Уникальность сыра сирене, как отмечалось в заявке, – в благоприятных климатических и природных условиях Болгарии. Они способствуют развитию молочнокислых бактерий, которые используются в производстве продукта и с давних времен влияют на его специфические характеристики.

Внесение в реестр защищенных обозначений происхождения означает, что называть свой продукт сыром сирене смогут лишь те производители, которые производят его в соответствии с утвержденной спецификацией и прошли регистрацию в Минсельхозе Болгарии.

Продукты с защищенными географическими указаниями являются разновидностью интеллектуальной собственности и поэтому пользуются особенно высокой степенью защиты от неправомерного использования названия в Евросоюзе.

Сыр сирене стал третьим наименованием в реестре ЕС, которое содержит упоминание о Болгарии, после "Болгарского розового масла" и "Болгарского йогурта".

Отметим, что защищенные географические наименования время от времени приводят к спорам внутри Евросоюза. К примеру, в прошлом году Италия инициировала процедуру обжалования против Словении в многолетнем споре из-за бальзамического уксуса из города Модена.