Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення станом ув’язненого експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі, та оголосив, що Україна через це просить грузинського посла повернутися до Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Зеленський заявив, що Росія "вбиває громадянина України Михеїла Саакашвілі руками грузинської влади" та нагадав, що Київ неодноразово просив Тбілісі погодитися на повернення Саакашвілі в Україну, а західні партнери пропонували свої варіанти.

Right now, Russia is killing Ukrainian citizen Mykhailo Saakashvili at the hands of the Georgian authorities.



We have repeatedly called on the official Tbilisi to stop this abuse and agree on Saakashvili's return to Ukraine. Our partners, in coordination with Ukraine, have also… pic.twitter.com/Gzvl4zJPR1 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2023

"Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати Посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", – заявив Володимир Зеленський.

"Вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду. І закликаю наших партнерів – звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність", – додав президент.

Зазначимо, обрана Києвом процедура не є типовою для міжнародних відносин. "Відкликання для консультацій", про яке згадав Зеленський, держава може застосувати до свого посла, але не до посла іншої держави.

Натомість, Київ може "вигнати" посла іншої держави у якості жорсткого демаршу – наприклад, оголосити його персоною нон грата або позбавити акредитації. Утім, Зеленський вирішив не застосовувати цей жорсткий крок і запропонував процедуру, яка не має чіткої назви і правил.

Нагадаємо, 3 липня ув’язнений експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядає вкрай виснаженим.