Саакашвілі, схудлий та гранично виснажений, з'явився на засіданні суду вперше за кілька місяців

Ув’язнений експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, він виглядає вкрай виснаженим.

Фото із судової зали опублікували низка ЗМІ, серед яких "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Експрезидент Грузії і громадянин України Михеїл Саакашвілі, який перебуває у клініці "Вівамед", вперше з лютого цього року дистанційно взяв участь у засіданні та продемонстрував свій стан.

Серед іншого, Саакашвілі відповів спікеру парламенту, який вимагав вибачення від тих, хто критикує владу Грузії за ставлення до Саакашвілі.

"Це ви маєте вибачатися за те, що довели мене до такого стану – перед депутатами Європарламенту, моєю родиною, переді мною, перед Україною і всіма грузинами", – заявив Михеїл Саакашвілі.

Він також висловив думку, що наближається час розпаду Росії і це відкриває велике вікно можливостей для Грузії.

"Ми зараз маємо бути у гарній формі, тому що ми маємо повернути Абхазію – звісно мирним шляхом, повернути втрачений час, і ніхто не відбере нашого майбутнього", – цитує Саакашвілі Interpressnews.

Міський суд Тбілісі розглядає справу про розігнану акцію 7 листопада 2007 року. Раніше розгляд відкладали через вихід на пенсію однієї з суддів.

Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.

Наприкінці лютого ЄС подав офіційний протест грузинській владі щодо Саакашвілі після того, як це рішення розблокувала Угорщина. У ньому містився заклик звільнити Саакашвілі від покарання для лікування в Польщі.