Макрон про затишшя у заворушеннях: Я не думаю, що все вже позаду

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що поки рано казати про завершення масових заворушень у країні попри кілька відносно спокійних ночей.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю Le Parisien, яке наводить BMFTV.

"Я не думаю, що це вже позаду. Подивимось, що буде 13 і 14 липня (День взяття Бастилії, який є національним святому у Франції – ред.), а також у наступні місяці", – зазначив французький президент.

За даними телеканалу, у другій половині дня вівторка Макрон прийме в Єлисейському палаці майже 200 мерів комун, які постраждали внаслідок масових заворушень.

Зустріч відбудеться за закритими дверима.

Нагадаємо, остання ніч у Франції видалася найспокійнішою за тиждень. Хоча не минулося без нових підпалів, затримали всього 72 осіб, тоді як в ніч на понеділок – удвічі більше, а перед тим йшлося про сотні затриманих.

За даними МВС Франції, з вечора 27 червня затримали майже 3500 учасників заворушень на вулицях, згоріли майже 6000 автомобілів.

Масові заворушення спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю неподалік від Парижа. Заворушення почалися з 27 червня і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.