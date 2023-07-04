Макрон о затишье в беспорядках: Я не думаю, что все уже позади

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что пока рано говорить о завершении массовых беспорядков в стране, несмотря на несколько относительно спокойных ночей.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью Le Parisien, которое приводит BMFTV.

"Я не думаю, что это уже позади. Посмотрим, что будет 13 и 14 июля (День взятия Бастилии, который является национальным святом во Франции – ред.), а также в последующие месяцы", – отметил французский президент.

По данным телеканала, во второй половине дня вторника Макрон примет в Елисейском дворце почти 200 мэров коммун, пострадавших в результате массовых беспорядков.

Встреча состоится за закрытыми дверями.

Напомним, последняя ночь во Франции выдалась самой спокойной за неделю. Хотя не обошлось без новых поджогов, задержали всего 72 человека, тогда как в ночь на понедельник – вдвое больше, а перед тем речь шла о сотнях задержанных.

По данным МВД Франции, с вечера 27 июня задержали почти 3500 участников беспорядков на улицах, сгорели почти 6000 автомобилей.

Массовые беспорядки спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля неподалеку от Парижа. Беспорядки начались с 27 июня и каждой следующей ночью расширялись на новые города.