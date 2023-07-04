У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих

У Франції другий раз поспіль ніч минула без жорстких заворушень, повідомляють про близько 70 затриманих.

Про це інформує BFMTV, пише "Європейська правда".

Вечір у понеділок виявився спокійнішим, ніж у всі попередні дні. Якщо під кінець вечора у четвер в столичному регіоні було понад 400 затриманих, цього разу – менше 20, а на ранок цифру оновили до 72. Втім, все одно зафіксували понад 200 хуліганських підпалів, 24 випадки вандалізму чи спроб підпалу будівель.

Порядок підтримували понад 45 тисяч правоохоронців.

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок проведе зустріч із мерами 220 громад, де були заворушення, щоб висловити їм свою підтримку та почути їхні думки і пропозиції.

Після цих консультацій президент хоче "розпочати ретельну довгострокову роботу для глибинного розуміння причин, які призвели до подій", повідомили у Єлисейському палаці.

Напередодні по всій країні пройшли демонстрації на підтримку мера містечка Ай-ле-Роз, будинок якого зазнав нападу учасників заворушень.

Тим часом у Мін’юсті повідомили, що з п’ятниці перед судом постали 370 учасників заворушень, з них 120 постановили залишати під вартою.

У ніч з неділі на понеділок затримали 157 осіб, підпалили майже 300 авто. Для порівняння, у найгіршу ніч заворушень, з четверга на п'ятницю, постраждали пів тисячі будівель, було спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці.

Як відомо, бунти спровокувала смерть неповнолітнього хлопця, якого застрелила поліція під час спроб зупинити авто для перевірки.