Нідерландським школярам заборонять користуватись телефонами на уроках

Уряд і парламент Нідерландів досягнув домовленості про заборону використання мобільних телефонів учнями з 1 січня 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні нідерландського уряду.

Міністр освіти, культури та науки Нідерландів Робберт Дейкграаф оголосив, що з наступного, 2024 року мобільні телефони й, приміром, планшети або смарт-годинники більше не будуть дозволені в класі, оскільки відволікають і призводять до гіршої успішності учнів.

Мобільні пристрої можуть бути використані лише в тому випадку, якщо вони необхідні для змісту уроку – наприклад на уроці цифрової грамотності. Виключення також зроблять для учнів, які повинні мати при собі телефон, приміром, через інвалідність та інші медичні причини.

Точні правила щодо заборони мають узгодити самі школи з учителями, батьками й учнями, щоб усі в школі точно знали, що дозволено, а що ні.

Більш детально заборону мобільних телефонів на уроках ще належить прописати Міністерству освіти Нідерландів спільно із залученими сторонами. Її зумисне відкладають на 2024 рік, аби дати час школам, учням і батькам пристосуватись до змін.

"Попри те, що мобільні телефони майже переплетені з нашим життям, їм не місце на уроці. Там учні повинні мати можливість зосередитись і мати достатньо можливостей для того, щоби вчитися належним чином", – прокоментував Дейкграаф.

Як повідомлялось раніше, більшість членів нідерландської профспілки вчителів AOb підтримують запровадження урядом заборони на використання мобільних телефонів на уроках.