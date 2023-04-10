Більшість вчителів у Нідерландах підтримують заборону на телефони в школах

Більшість членів нідерландської профспілки вчителів AOb підтримують запровадження урядом заборону на використання мобільних телефонів на уроках.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Dutch News, про це свідчать результати опитування AOb, у якому взяли участь близько 8400 вчителів.

Заборону на мобільні телефони у школах підтримують, серед іншого, 73% вчителів середньої школи. Серед педагогів у молодшій школі та професійно-технічних закладах освіти ці показники менші, хоч більші 50% (54% і 57% відповідно).

"Це кришталево чистий результат. Наші члени стверджують, що мобільні телефони згубно впливають на здатність учнів концентруватися. А це, в свою чергу, впливає на ефективність навчання", – прокоментував представник AOb із питань середньої освіти Єлмер Еверс. "

Серед вчителів, які голосували проти заборони, близько 21% сказали, що вважають за краще, аби школи самі вирішували питання використання телефонів у класі, а 6% заявили, що хочуть вирішити це питання самостійно.

За словами Еверса, загальнонаціональна заборона повинна залишати місце для вчительського розсуду.

"Впровадження заборони має залежати від школи – наприклад заборонити їх на всій території школи або дозволити учням приносити телефони, але класти їх у шафку. Ми за те, щоб школи самі вирішували, що для них краще. Але ясно одне: більшість вчителів не хочуть бачити їх у своїх класах", – зазначив він.

Ініціативу заборонити мобільні телефони у школах у листопаді 2022 року висунула парламентська партія "Християнсько-демократичний заклик". Там посилались на дослідження освітнього бюро DUO, яке виявило, що смартфони в класі призводять до зниження оцінок і впливають на мовні та читацькі навички учнів.

Хоча тоді заборону уряд Нідерландів не підтримав, на початку цього року міністр освіти Денніс Вірсма заявив, що хоче обговорити це питання. Водночас у деяких школах заборона на мобільні телефони вже діє, пише Dutch News.