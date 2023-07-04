Нидерландским школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках

Правительство и парламент Нидерландов достигли договоренности о запрете использования мобильных телефонов учениками с 1 января 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении нидерландского правительства.

Министр образования, культуры и науки Нидерландов Робберт Дейкграаф объявил, что со следующего, 2024 года мобильные телефоны и, например, планшеты или смарт-часы больше не будут разрешены в классе, поскольку отвлекают и приводят к худшей успеваемости учащихся.

Мобильные устройства могут быть использованы только в том случае, если они необходимы для содержания урока – например на уроке цифровой грамотности. Исключение также сделают для учеников, которые должны иметь при себе телефон, например, из-за инвалидности и других медицинских причин.

Точные правила запрета должны согласовать сами школы с учителями, родителями и учениками, чтобы все в школе точно знали, что разрешено, а что нет.

Более подробно запрет мобильных телефонов на уроках еще предстоит прописать Министерству образования Нидерландов совместно с привлеченными сторонами. Его умышленно откладывают на 2024 год, чтобы дать время школам, ученикам и родителям приспособиться к изменениям.

"Несмотря на то, что мобильные телефоны почти переплетены с нашей жизнью, им не место на уроке. Там ученики должны иметь возможность сосредоточиться и иметь достаточно возможностей для того, чтобы учиться должным образом", – прокомментировал Дейкграаф.

Как сообщалось ранее, большинство членов нидерландского профсоюза учителей AOb поддерживают введение правительством запрета на использование мобильных телефонов на уроках.