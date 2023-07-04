Румунія хоче постійної присутності німецьких військ для зміцнення флангу НАТО

Прем'єр-міністр Румунії закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца якомога швидше ухвалити рішення про можливе направлення постійного військового контингенту до причорноморської країни для зміцнення східного флангу НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив на спільній пресконференції з Шольцом у Берліні, його цитує агентство Bloomberg.

Чолаку сказав, що сподівається побачити німецькі війська на постійній основі в Румунії в найближчому майбутньому.

"Я вважаю, що в Румунії повинні бути німецькі війська на постійній основі, і я сподіваюся, що разом з канцлером Шольцом ми ухвалимо рішення в цьому сенсі якомога швидше", – сказав Чолаку.

Чолаку додав: він очікує, що війна Росії проти України триватиме ще деякий час. Сам Шольц не прокоментував заклик румунського колеги.

У відповідь на вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року НАТО посилив свою присутність на східному фланзі, зокрема шляхом відправлення додаткових багатонаціональних бойових груп до Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини.

Таким чином, загальна кількість багатонаціональних бойових груп НАТО сягнула восьми, чисельність особового складу постійного базування була подвоєна.

У Румунії провідну роль у багатонаціональній групі відіграє Франція.

Як повідомляли, Німеччина планує відправити додатково близько чотирьох тисяч солдатів Бундесверу на постійне місце дислокації до Литви для зміцнення східного флангу НАТО.