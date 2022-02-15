Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Франція запропонувала очолити нову бойову групу НАТО в Румунії

Вівторок, 15 лютого 2022, 14:15

Північноатлантичний альянс обговорить розгортання ще однієї бойової групи у Румунії, на додаток до тих, що вже існують у Польщі та країнах Балтії

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Міністри оборони країн НАТО обговорять необхідність подальшого посилення нашої оборонної присутності. Я вітаю пропозицію Франції очолити нову бойову групу в Румунії", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що минулого тижня був у Румунії, щоб зустрітися з додатковими військами США, які прибули для посилення безпеки у Чорноморському регіоні.

"Ми направляємо більше військ, кораблів та літаків у східні частина Альянсу, збільшуємо готовність наших сил швидкого реагування і посилюємо бойові групи у Балтії", - додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАТО збирається розмістити багатонаціональні військові контингенти в Румунії, Словаччині та Болгарії.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза

Статті

"Молдовська загроза": чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров’я

З військами РФ у Придністров'ї часто пов’язують жорсткі чи навіть апокаліптичні сценарії для півдня Україн та Одеської області...
15 лютого 2022 — Артем Филипенко, Сергій Сидоренко

Не так, як в Україні: за яких обставин США евакуйовували свої посольства по світу

В жодній іншій державі світу, навіть там, де тривають збройні сутички, не було сценарію евакуації дипмісій, подібного нинішньому українському.
14 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

На межі розколу: як судова реформа та критика ЄС розсварили польську владу

Польська правляча партія пішла на поглиблення конфлікту з президентом Анджеєм Дудою. Чи виллється цей конфлікт у повноцінну політичну кризу?
14 лютого 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко