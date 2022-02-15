Франція запропонувала очолити нову бойову групу НАТО в Румунії

Північноатлантичний альянс обговорить розгортання ще однієї бойової групи у Румунії, на додаток до тих, що вже існують у Польщі та країнах Балтії

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Міністри оборони країн НАТО обговорять необхідність подальшого посилення нашої оборонної присутності. Я вітаю пропозицію Франції очолити нову бойову групу в Румунії", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що минулого тижня був у Румунії, щоб зустрітися з додатковими військами США, які прибули для посилення безпеки у Чорноморському регіоні.

"Ми направляємо більше військ, кораблів та літаків у східні частина Альянсу, збільшуємо готовність наших сил швидкого реагування і посилюємо бойові групи у Балтії", - додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАТО збирається розмістити багатонаціональні військові контингенти в Румунії, Словаччині та Болгарії.

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