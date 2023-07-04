Румыния хочет постоянного присутствия немецких войск для укрепления фланга НАТО

Премьер-министр Румынии призвал канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее принять решение о возможном направлении постоянного военного контингента в причерноморскую страну для укрепления восточного фланга НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявил на совместной пресс-конференции с Шольцом в Берлине, его цитирует агентство Bloomberg.

Чолаку сказал, что надеется увидеть немецкие войска на постоянной основе в Румынии в ближайшем будущем.

"Я считаю, что в Румынии должны быть немецкие войска на постоянной основе, и я надеюсь, что вместе с канцлером Шольцом мы примем решение в этом смысле как можно скорее", – сказал Чолаку.

Чолаку добавил: он ожидает, что война России против Украины продлится еще некоторое время. Сам Шольц не прокомментировал призыв румынского коллеги.

В ответ на вторжение России в Украину в феврале прошлого года НАТО усилил свое присутствие на восточном фланге, в частности путем отправки дополнительных многонациональных боевых групп в Румынию, Венгрию, Болгарию и Словакию.

Таким образом, общее количество многонациональных боевых групп НАТО достигло восьми, численность личного состава постоянного базирования была удвоена.

В Румынии ведущую роль в многонациональной группе играет Франция.

Как сообщалось, Германия планирует отправить дополнительно около четырех тысяч солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву для укрепления восточного фланга НАТО.