Німеччина хоче на постійній основі розмістити в Литві 4 тисячі своїх військових 

Німеччина планує відправити додатково близько чотирьох тисяч солдатів Бундесверу на постійне місце дислокації до Литви для зміцнення східного флангу НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Tagesspiegel.

"Німеччина готова розмістити в Литві на постійній основі потужну бригаду", – сказав німецький міністр під час візиту до Вільнюса.

За його словами, обов'язковою умовою є створення необхідної інфраструктури для розміщення солдатів і навчань.

Він також додав, що це є "великим викликом" і "не питанням кількох місяців". Водночас він не уточнив, коли саме німецька бригада буде дислокована в Литві.

Поки що Бундесвер розмістив у Литві на постійній основі лише так званий штаб бригади, в той час як бойові підрозділи відправляються до країн Балтії лише на більш тривалі навчання, а потім повертаються до своїх казарм у Німеччині.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявляв, що його країна веде роботу зі збільшення чисельності військових німецької бригади, дислокованої в Литві.

Як повідомлялося, що Литва хоче залишити військових США у себе на постійній основі.