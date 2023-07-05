У Швеції з’явились заявки на ще дві акції зі спаленням Корану

Шведська поліція отримала ще дві заявки на проведення демонстрацій, що включатимуть спалення священної книги мусульман Корану, а ще одна стосується священних книг юдеїв і християн.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Одну з акцій у Стокгольмі планують перед місцевою мечеттю "якнайшвидше". Заявку подала жінка віком близько 50 років. У коментарі SVT вона сказала, що це нібито її власна ініціатива, тому що її обурили націлені на Швецію протести у мусульманському світі.

Ще одну акцію зі спаленням Корану планують у Гельсінгборзі на 12 липня.

Третю акцію планують у Стокгольмі на 15 липня – 30-річний заявник оголосив про наміри палити Тору і Біблію перед посольством Ізраїлю. Він пояснив, що це реакція на спалення Корану попереднього тижня як "символічне зібрання задля свободи вираження поглядів".

Посол Ізраїлю у Швеції Нево Кулман вже заявив, що шокований такими планами, "будь-то Коран, Тора чи інша священна книга". "Це явні акти ненависті і їх потрібно не допустити", – заявив він.

На нові заявки відреагував і колишній глава МЗС та прем’єр Швеції Карл Більд.

"Було б необачно недооцінювати серйозність ситуації, яка може виникнути, якщо таке продовжиться", наголосив він.

Поліція поки не вирішила, чи дасть згоду на проведення акцій.

Нагадаємо, акція зі спаленням Корану у Швеції минулого тижня спровокувала обурення у мусульманському світі і серйозний напад на посольство країни у Багдаді.

МЗС Швеції на вихідних опублікувало заяву, де описало акції зі спаленням Корану як ісламофобські. Акцію засудив також ЄС.