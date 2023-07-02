Уряд Швеції засудив "ісламофобське" спалення Корану у Стокгольмі

Уряд Швеції в неділю засудив спалення Корану біля головної мечеті Стокгольма, назвавши його "ісламофобським" актом.

Про це заявило МЗС країни, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

"Уряд Швеції повністю розуміє, що ісламофобські акти, скоєні окремими особами на демонстраціях у Швеції, можуть бути образливими для мусульман", – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ.

"Ми рішуче засуджуємо ці дії, які жодним чином не відображають погляди шведського уряду", – додали у відомстві.

Заява Міністерства закордонних справ була зроблена після того, як Організація ісламського співробітництва (ОІС), що базується в Саудівській Аравії, закликала своїх 57 країн-членів діяти проти осквернення Корану.

ОІС закликала держави-члени "вжити єдиних і колективних заходів для запобігання повторення інцидентів осквернення копій" Корану, йдеться в заяві, оприлюдненій після позачергового засідання.

"Спалення Корану або будь-якого іншого священного тексту є образливим і актом зневаги та явною провокацією. Проявам расизму, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості немає місця ні в Швеції, ні в Європі", – заявили в МЗС Швеції.

Водночас у відомстві додали, що Швеція має "конституційно захищене право на свободу зібрань, вираження поглядів і демонстрацій".

Такі країни, як Ірак, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати і Марокко, викликали шведських послів на знак протесту проти інциденту зі спаленням Корану.

Іран утримається від направлення нового посла до Швеції на знак протесту проти спалення Корану біля мечеті в Стокгольмі.

Посольство Швеції в іракській столиці Багдаді в четвер зазнало штурму з боку сотень людей, які зібрались на знак протесту проти акції зі спалення Корану у Стокгольмі.

Цю акцію дозволили через два тижні після того, як шведський апеляційний суд відхилив заборону поліції на протести зі спаленням Корану після того, як мусульманську священну книгу спалили біля посольства Туреччини в січні.