В Швеции появились заявки на еще две акции с сожжением Корана

Шведская полиция получила еще две заявки на проведение демонстраций, которые будут включать сожжение священной книги мусульман Корана, а еще одна касается священных книг иудеев и христиан.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Одну из акций в Стокгольме планируют перед местной мечетью "как можно быстрее". Заявку подала женщина в возрасте около 50 лет. В комментарии SVT она сказала, что это якобы ее собственная инициатива, потому что ее возмутили нацеленные на Швецию протесты в мусульманском мире.

Еще одну акцию с сожжением Корана планируют в Хельсингборге на 12 июля.

Третью акцию планируют в Стокгольме на 15 июля – 30-летний заявитель объявил о намерениях жечь Тору и Библию перед посольством Израиля. Он объяснил, что это реакция на сожжение Корана на предыдущей неделе как "символическое собрание ради свободы выражения взглядов".

Посол Израиля в Швеции Нево Кулман уже заявил, что шокирован такими планами, "будь-то Коран, Тора или другая священная книга". "Это явные акты ненависти и их нужно не допустить", – заявил он.

На новые заявки отреагировал и бывший глава МИД и премьер Швеции Карл Бильд.

"Было бы опрометчиво недооценивать серьезность ситуации, которая может возникнуть, если такое продолжится", подчеркнул он.

Полиция пока не решила, даст ли согласие на проведение акций.

Напомним, акция с сожжением Корана в Швеции на прошлой неделе спровоцировала возмущение в мусульманском мире и серьезное нападение на посольство страны в Багдаде. Акцию осудил также Євросоюз.