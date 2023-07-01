В ЄС засудили акцію зі спаленням Корану у Швеції

ЄС приєднався до МЗС Швеції у засудженні акції зі спаленням Корану у Стокгольмі, а також засудив напад на шведське посольство в Іраку.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника ЄС.

"ЄС приєднується до Міністерства закордонних справ Швеції у своєму рішучому засудженні спалення Корану особою у Швеції. Цей акт жодним чином не відображає думку Європейського Союзу", – йдеться у заяві.

Зазначається, що спалення Корану або будь-якої іншої священної книги є образою, неповагою і явним актом провокації. Проявам расизму, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості немає місця в Європі, заявили в ЄС.

"Настав час об'єднатися заради взаєморозуміння і поваги та запобігти будь-якій подальшій ескалації", – йдеться у заяві.

Також ЄС уважно стежить за розвитком подій у Багдаді і закликає до спокою і стриманості. "Ми засуджуємо напади на дипломатичні установи" – заявили в ЄС.

Посольство Швеції в іракській столиці Багдаді в четвер зазнало штурму з боку сотень людей, які зібрались на знак протесту проти акції зі спалення Корану, що відбулась напередодні у Стокгольмі.

Нагадаємо, що 28 червня в Стокгольмі біля мечеті відбулася скандальна акція, організатор якої Салван Моміка виконав свою обіцянку зі спалення Корану. Спочатку він увімкнув шведський гімн і розмахував шведським прапором, а потім почав виривати сторінки Корану, класти бекон на сторінки і підпалив їх цигаркою.