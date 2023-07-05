Спікерка Сейму Литви не підтримала посилення санкцій проти білорусів через "Вагнера"

Спікерка литовського Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен не згодна з тим, що потрібно уніфікувати санкції проти росіян і білорусів, як того хоче президент країни Гітанас Науседа через можливу передислокацію ПВК "Вагнер" до Білорусі.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє LRT.

За словами спікерки, її не переконують аргументи президента про те, що це необхідно у зв'язку з загрозами, що виникають через можливу передислокацію ПВК "Вагнер" у Білорусі.

"Тільки тому, що російські громадяни з терористичного угруповання "Вагнер" переїдуть до Білорусі, вони не стануть білоруськими громадянами, тому до них застосовуватимуться ті самі вимоги, що діяли дотепер", – заявила Чміліте-Нільсен.

Спікерка литовського Сейму висловила переконання, що потрібно проконсультуватися з Державною прикордонною службою та іншими установами, відповідальними за безпеку, щоб зрозуміти, "чи бачать вони в цьому проблему і необхідність подальшого посилення закону і його перегляду, чи все під контролем".

"Поки що не бачу необхідності його переглядати", – резюмувала Чміліте-Нільсен.

Литовським законом росіянам і білорусам обмежено отримання литовських віз, але якщо для громадян РФ ускладнена можливість приїхати до Литви та придбати нерухомість, а їхні заяви на отримання посвідки на проживання в Литві тимчасово не приймають, то для білорусів є виняток.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа припустив можливість перегляду закону про національні санкції та запровадити суворіші обмеження на в'їзд білоруських громадян.

Науседа раніше заявляв, що з переміщенням групи Вагнера до Білорусі зростає ризик появи "вагнерівців" серед нелегальних мігрантів, які продовжують спроби потрапити на територію ЄС.

Він також попереджав про ризики, які для безпеки Литви може становити перебування "вагнерівців" у Білорусі.