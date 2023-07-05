Спикер Сейма Литвы не поддержала усиление санкций против белорусов из-за "Вагнера"

Спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен не согласна с тем, что нужно унифицировать санкции против россиян и белорусов, как того хочет президент страны Гитанас Науседа из-за возможной передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает LRT.

По словам спикера, ее не убеждают аргументы президента о том, что это необходимо в связи с угрозами, возникающими из-за возможной передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

"Только потому, что российские граждане из террористической группировки "Вагнер" переедут в Беларусь, они не станут белорусскими гражданами, поэтому к ним будут применяться те же требования, которые действовали до сих пор", – заявила Чмилите-Нильсен.

Спикер литовского Сейма выразила убеждение, что нужно проконсультироваться с Государственной пограничной службой и другими учреждениями, ответственными за безопасность, чтобы понять, "видят ли они в этом проблему и необходимость дальнейшего ужесточения закона и его пересмотра, или все под контролем".

"Пока не вижу необходимости его пересматривать", – резюмировала Чмилите-Нильсен.

Литовским законом россиянам и белорусам ограничено получение литовских виз, но если для граждан РФ затруднена возможность приехать в Литву и приобрести недвижимость, а их заявления на получение вида на жительство в Литве временно не принимают, то для белорусов есть исключение.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа допустил возможность пересмотра закона о национальных санкциях и ввести более строгие ограничения на въезд белорусских граждан.

Науседа ранее заявлял, что с перемещением группы Вагнера в Беларусь возрастает риск появления "вагнеровцев" среди нелегальных мигрантов, которые продолжают попытки попасть на территорию ЕС.

Он также предупреждал о рисках, которые для безопасности Литвы может представлять пребывание "вагнеровцев" в Беларуси.