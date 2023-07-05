Через ураган на північному заході Німеччини загинула людина

Через наслідки урагану "Полі" в німецькому місті Реде землі Північний Рейн-Вестфалія загинула жінка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild із посиланням поліцію міста.

Згідно з інформацією, трагедія сталася через різкий порив вітру, внаслідок чого на жінку, яка гуляла зі своїм собакою, впало дерево.

Зазначається, що жінці було 64 роки, і вона померла від отриманих травм на місці події, тоді як тварина вижила.

Фото: TV7 News

Повідомляється, що німецька влада скасувала пороми на деякі північні острови у зв'язку з погіршенням ситуації та очікуваним штормом. Передбачається, що швидкість вітру сягатиме 120 кілометрів на годину.

Німецька метеорологічна служба закликала не користуватися автомобілями, а також захищати об'єкти, які схильні до впливу вітру. Очікується, що попередження про несприятливі погодні умови триватимуть до 20 години вечора.

Раніше повідомлялося, що рідкісний літній шторм зі швидкістю вітру до 145 кілометрів у Нідерландах спричинив принаймні одну смерть.

Місцева поліція повідомила, що 51-річна жінка загинула в місті Гарлем після того, як дерево впало на автомобіль, у якому вона була. В машині була ще одна людина, вона не постраждала. Жінку намагалися реанімувати, але безрезультатно.

Шторм "Полі" у Нідерландах серйозно порушив повітряне і залізничне сполучення в країні у середу, влада закликала людей залишатися вдома через сильний вітер.