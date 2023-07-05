Из-за урагана на северо-западе Германии погиб человек

Из-за последствий урагана "Поли" в немецком городе Реде земли Северный Рейн-Вестфалия погибла женщина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild со ссылкой полицию города.

Согласно информации, трагедия произошла из-за резкого порыва ветра, в результате чего на женщину, которая гуляла со своей собакой, упало дерево.

Отмечается, что женщине было 64 года, и она умерла от полученных травм на месте происшествия, тогда как животное выжило.

Фото: TV7 News

Сообщается, что немецкие власти отменили паромы на некоторые северные острова в связи с ухудшением ситуации и ожидаемым штормом. Предполагается, что скорость ветра будет достигать 120 километров в час.

Немецкая метеорологическая служба призвала не пользоваться автомобилями, а также защищать объекты, которые подвержены воздействию ветра. Ожидается, что предупреждение о неблагоприятных погодных условиях продлится до 20 часов вечера.

Ранее сообщалось, что редкий летний шторм со скоростью ветра до 145 километров в Нидерландах вызвал по крайней мере одну смерть.

Местная полиция сообщила, что 51-летняя женщина погибла в городе Гарлем после того, как дерево упало на автомобиль, в котором она была. В машине был еще один человек, он не пострадал. Женщину пытались реанимировать, но безрезультатно.

Шторм "Поли" в Нидерландах серьезно нарушил воздушное и железнодорожное сообщение в стране в среду, власти призвали людей оставаться дома из-за сильного ветра.