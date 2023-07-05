У Зеленського не чекають проблем на саміті НАТО для України через Угорщину

В Офісі президента України не чекають проблем у рішеннях саміту НАТО щодо України через позицію Угорщини.

Як пише "Європейська правда", про це заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

На запитання про те, чи може позиція Будапешта стати проблемою, він сказав, що не очікує цього.

"Не думаю. І незважаючи на ту риторику, яка лунає публічно, не думаю. Хочеться бути впевненим, що цього не станеться і консенсус не буде порушений з боку цієї країни", – зазначив Ігор Жовква.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

Майже точно ухвалять рішення про створення нового формату співпраці – Ради Україна-НАТО. Її перше засідання офіційно планують на 12 липня.

Читайте також едіторіал "Європейської правди" на цю тему: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього