У Зеленского не ждут проблем на саммите НАТО для Украины из-за Венгрии

В Офисе президента Украины не ждут проблем в решениях саммита НАТО по Украине из-за позиции Венгрии.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина".

На вопрос о том, может ли позиция Будапешта стать проблемой, он сказал, что не ожидает этого.

"Не думаю. И несмотря на ту риторику, которая звучит публично, не думаю. Хочется быть уверенным, что этого не произойдет и консенсус не будет нарушен со стороны этой страны", – отметил Игорь Жовква.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.

Почти точно примут решение о создании нового формата сотрудничества – Совета Украина-НАТО. Его первое заседание официально планируют на 12 июля.

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