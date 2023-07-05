Що стоїть за заворушеннями у Франції і що буде далі

Тисячі спалених машин і навіть рейсових автобусів, розтрощені вітрини, розграбовані магазини, перестрілки з поліцією за допомогою феєрверків, десятки постраждалих правоохоронців і сотні затриманих…

Вже тиждень ночі у Франції минають вкрай неспокійно. І хоча вуличні протести із сутичками взагалі не є рідкістю для країни, масштаби заворушень цього разу вкрай серйозні.

Зараз ситуацію взяли під контроль і напруга, схоже, йде на спад. Але нового витка ескалації також не можна виключати, а все, що сталося, ще точно матиме тривалі наслідки для французької та європейської політики.

Докладніше про це – у статті журналістки "Європейської правди" Марії Ємець Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.

"Великий вибух" почався з події, яка сталася 27 червня і не одразу привернула увагу поза межами Франції. У містечку Нантер – західному передмісті Парижа – мотопатруль поліції намагався зупинити жовтий автомобіль з трьома людьми.

Спроби втекти від поліції закінчилися смертельним пострілом. Загиблим водієм виявився 17-річний хлопець алжирського походження Наель Мерзук.

За офіційною версією, патруль зробив першу спробу зупинити машину на червоному світлі, але водій проігнорував їх і проскочив на червоне, створивши загрозу для кількох інших учасників руху.

Патрульний пояснює свій постріл тим, що водій поводився неадекватно і в разі нової втечі міг бути серйозною загрозою для інших учасників руху.

Поліцейські майже одразу опинилися під вартою. Тому, який стріляв, оголосили підозру в умисному вбивстві.

Того ж вечора у Нантері почалися заворушення, які наступними днями, мов пожежа, охопили інші міста й містечка по всій країні та навіть вийшли за межі Франції, знайшовши підтримку у Бельгії та Швейцарії.

Вдень 4 липня МВС Франції опублікувало шокуючий тижневий підсумок: близько 5900 спалених авто, 1100 інцидентів з підпалами або вандалізмом будівель – у тому числі понад 240 навчальних закладів, понад 12 тисяч підпалів сміттєвих баків, понад 800 постраждалих правоохоронців та 35 пожежників, 3490 затриманих.

Збитки для транспорту лише у столичному регіоні оцінюють у 20 млн євро, а загальні збитки можуть сягати навіть мільярда євро.

Слід визнати, що це не перший подібний спалах безладів у французьких передмістях, banlieues, і сприятливий ґрунт для цього там є вже давно.

Передмістя у великих містах Франції – це суттєво бідніші райони з помітно гіршими житловими умовами та не найкращою репутацією. Саме там зазвичай осідають іммігранти.

Мешканці цих районів почуваються маргіналізованими й ображеними на більш успішних співгромадян у "внутрішньому кільці" Парижа. Як і представників влади, особливо поліції.

Дуже схожі події сталися у 2005 році. Відтоді ситуацію намагалися змінювати, та, схоже, без блискучих результатів.

Як і в 2005 році, левову частку бунтівників зараз складає молодь, та цього разу учасники заворушень ще більше "помолодшали". Французьким ЗМІ у поліції розповіли, що більшість – хлопчаки 14-18 років, іноді суттєво старші, але часом і 12-14 річні діти.

Чого чекати далі? Ніч з понеділка на вівторок і наступна виявилися найспокійнішими за тиждень, та Емманюель Макрон вважає, що про завершення заворушень говорити ще рано.

Але є шанси і на те, що ситуація заспокоїться.

За найсвіжішими опитуваннями, 89% французів засуджують напади учасників заворушень на поліцію.

Оцінка практично однакова, незалежно від соціального прошарку та політичних поглядів. Вандалізм засуджують ще більш одностайно – 93%. Дорослі у передмістях вже продемонстрували готовність втручатися.

Одночасно влада дала зрозуміти, що готова діяти рішуче, хоч і не запровадила надзвичайний стан. Прямо зараз десятки повнолітніх учасників погромів і мародерства отримують реальні тюремні терміни.

Докладніше про це і про те, як реагують на заворушення політики у Франції і за її межами – у матеріалі Марії Ємець Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.