Что стоит за беспорядками во Франции и что будет дальше

Тысячи сожженных машин и даже рейсовых автобусов, разбитые витрины, разграбленные магазины, перестрелки с полицией с помощью фейерверков, десятки пострадавших правоохранителей и сотни задержанных...

Уже неделю ночи во Франции проходят крайне неспокойно. И хотя уличные протесты со столкновениями вообще не является редкостью для страны, масштабы беспорядков на этот раз крайне серьезные.

Сейчас ситуацию взяли под контроль и напряжение, похоже, идет на спад. Но нового витка эскалации также нельзя исключать, а все произошедшее еще точно будет иметь длительные последствия для французской и европейской политики.

Подробнее об этом – в статье журналистки "Европейской правды" Марии Емец Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.

"Большой взрыв" начался с события, которое произошло 27 июня и не сразу привлекло внимание за пределами Франции. В городке Нантер – западном пригороде Парижа – мотопатруль полиции пытался остановить желтый автомобиль с тремя людьми.

Попытки скрыться от полиции закончились смертельным выстрелом. Погибшим водителем оказался 17-летний парень алжирского происхождения Наэль Мерзук.

По официальной версии, патруль предпринял первую попытку остановить машину на красном свете, но водитель проигнорировал их и проскочил на красный, создав угрозу для нескольких других участников движения.

Патрульный объясняет свой выстрел тем, что водитель вел себя неадекватно и в случае нового побега мог быть серьезной угрозой для других участников движения.

Полицейские почти сразу оказались под стражей. Тому, который стрелял, объявили подозрение в умышленном убийстве.

В тот же вечер в Нантере начались беспорядки, которые в последующие дни, как пожар, охватили другие города и городки по всей стране и даже вышли за пределы Франции, найдя поддержку в Бельгии и Швейцарии.

Днем 4 июля МВД Франции опубликовало шокирующий недельный итог: около 5900 сожженных авто, 1100 инцидентов с поджогами или вандализмом зданий – в том числе более 240 учебных заведений, более 12 тысяч поджогов мусорных баков, более 800 пострадавших правоохранителей и 35 пожарных, 3490 задержанных.

Убытки для транспорта только в столичном регионе оценивают в 20 млн евро, а общие убытки могут достигать даже миллиарда евро.

Следует признать, что это не первая подобная вспышка беспорядков во французских пригородах, banlieues, и благоприятная почва для этого там есть уже давно.

Пригороды в крупных городах Франции – это существенно более бедные районы с заметно худшими жилищными условиями и не лучшей репутацией. Именно там обычно оседают иммигранты.

Жители этих районов чувствуют себя маргинализированными и обиженными на более успешных сограждан во "внутреннем кольце" Парижа. Как и представителей власти, особенно полиции.

Очень похожие события произошли в 2005 году. С тех пор ситуацию пытались менять, но, похоже, без блестящих результатов.

Как и в 2005 году, львиную долю бунтовщиков сейчас составляет молодежь, и на этот раз участники беспорядков еще больше "помолодели". Французским СМИ в полиции рассказали, что большинство – мальчишки 14-18 лет, иногда существенно старше, но порой и 12-14 летние дети.

Чего ждать дальше? Ночь с понедельника на вторник и следующая оказались самыми спокойными за неделю, но Эмманюэль Макрон считает, что о завершении беспорядков говорить еще рано.

Но есть шансы и на то, что ситуация успокоится.

По самым свежим опросам, 89% французов осуждают нападения участников беспорядков на полицию.

Оценка практически одинакова, независимо от социальной прослойки и политических взглядов. Вандализм осуждают еще более единодушно – 93%. Взрослые в пригородах уже продемонстрировали готовность вмешиваться.

Одновременно власти дали понять, что готовы действовать решительно, хотя и не ввели чрезвычайное положение. Прямо сейчас десятки совершеннолетних участников погромов и мародерства получают реальные тюремные сроки.

Подробнее об этом и о том, как реагируют на беспорядки политики во Франции и за ее пределами – в материале Марии Емец Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.