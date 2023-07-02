У Швейцарії затримали 7 осіб, які влаштували погроми із солідарності з французами
Неділя, 2 липня 2023, 16:27
У швейцарській Лозанні затримали сімох людей, як вийшли на протест із солідарності з протестувальниками у сусідній Франції.
Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".
Семеро людей були затримані, більшість з них – підлітки. У місті розбили кілька вітрин магазинів, що стало відлунням заворушень у сусідній Франції, повідомила поліція в неділю.
🇨🇭🚨FLASH – La situation dégénère jusqu’en #Suisse en #Lausanne 🤯#Emeute #emeutes #Suisse #France pic.twitter.com/8MAe6597I6— Infos Émeutes 🇫🇷 (@InfosEmeutes) July 1, 2023
Понад 100 осіб зібралися в центрі Лозанни, у франкомовній західній Швейцарії, в суботу ввечері, йдеться в заяві поліції.
У заяві сказано, що демонстранти відреагували на кілька закликів у соціальних мережах, пов'язаних з ночами насильства, які сколихнули Францію після вбивства поліцією 17-річного підлітка в передмісті Парижа.
Кілька вітрин і двері магазину були розбиті. Поліція також розігнала молодиків, які кидали в правоохоронців бруківку і пляшки із запалювальною сумішшю.
Полісмени затримали шістьох осіб у віці від 15 до 17 років – трьох дівчат і трьох хлопців з громадянством Португалії, Сомалі, Боснії і Герцеговини, Швейцарії, Грузії та Сербії, а також 24-річного швейцарця.
Французька поліція затримала щонайменше 719 осіб під час п'ятої ночі заворушень по всій країні у ніч на неділю після похорону 17-річного Наеля, що відбувся раніше в суботу.
Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю неподалік від Парижа. Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.
Президент Франції Емманюель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який мав розпочатися в неділю, після чотирьох днів загальнонаціональних заворушень.