У Швейцарії затримали 7 осіб, які влаштували погроми із солідарності з французами

У швейцарській Лозанні затримали сімох людей, як вийшли на протест із солідарності з протестувальниками у сусідній Франції.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Семеро людей були затримані, більшість з них – підлітки. У місті розбили кілька вітрин магазинів, що стало відлунням заворушень у сусідній Франції, повідомила поліція в неділю.

Понад 100 осіб зібралися в центрі Лозанни, у франкомовній західній Швейцарії, в суботу ввечері, йдеться в заяві поліції.

У заяві сказано, що демонстранти відреагували на кілька закликів у соціальних мережах, пов'язаних з ночами насильства, які сколихнули Францію після вбивства поліцією 17-річного підлітка в передмісті Парижа.

Кілька вітрин і двері магазину були розбиті. Поліція також розігнала молодиків, які кидали в правоохоронців бруківку і пляшки із запалювальною сумішшю.

Полісмени затримали шістьох осіб у віці від 15 до 17 років – трьох дівчат і трьох хлопців з громадянством Португалії, Сомалі, Боснії і Герцеговини, Швейцарії, Грузії та Сербії, а також 24-річного швейцарця.

Французька поліція затримала щонайменше 719 осіб під час п'ятої ночі заворушень по всій країні у ніч на неділю після похорону 17-річного Наеля, що відбувся раніше в суботу.

Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю неподалік від Парижа. Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

Президент Франції Емманюель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який мав розпочатися в неділю, після чотирьох днів загальнонаціональних заворушень.