Заворушення через смерть у Франції хлопця, застреленого поліцією, поширилися на Бельгію

Заворушення, що третю ніч тривали у Франції через смерть хлопця, застреленого поліцією, знайшли прихильників також у Брюсселі; затримали понад 60 осіб.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Поліція Брюсселя ввечері у четвер затримала 64 молодих людей серед тих, хто приєдався до французьких протестів на вулицях бельгійської столиці.

У соцмережах протягом дня ширилися заклики самоорганізуватися на протест солідарності з французами, які обурюються вбивством підлітка. Надвечір молоді люди зібрались на вулицях Брюсселя у кількох місцях. У поліції знали про ці плани та вивели на вулиці значні сили правоохоронців, щоб не допустити заворушень.

В районі Аннеесенс, на проспекті Лемоньє ненадовго з’явилися барикади, але далі за участі місцевих мешканців їх швидко усунули. Через протести довелося змінити маршрути кількох автобусів і трамваїв.

У кількох місцях були хуліганські підпали, які швидко загасили, проте одне авто згоріло.

Щодо 47 неповнолітніх і 16 повнолітніх учасників заворушень застосували процедуру превентивного затримання. Одного неповнолітнього заарештували після того, як він бив і завдав фізичних ушкоджень співробітнику поліції, а після допиту відпустили.

Бельгійська поліція зазначила, що буде ретельно стежити за ситуацією у наступні дні.

Як повідомлялося, у Франції заворушення повторилися третю ніч поспіль і стали наймашстабнішими. Затримані понад 660 осіб, постраждали майже 250 правоохоронців.

Президент Емманюель Макрон скликав нову кризову нараду.

У ніч на четвер міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен наказав розгорнути 40 тисяч поліцейських, щоб придушити заворушення.