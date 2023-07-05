Чоловіку, який застрелив трьох людей у центрі Копенгагена, оголосили вирок

Окружний суд Копенгагена в середу засудив 23-річного чоловіка, який у липня 2022 року відкрив стрілянину в торговому центрі столиці, вбивши трьох і поранивши десятки людей, до лікування у психіатричній лікарні з посиленим режимом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Суд визнав чоловіка винним за трьома пунктами обвинувачення у вбивстві 46-річного чоловіка, 17-річної дівчини та 17-річного хлопця, а також за 30 пунктами обвинувачення у замаху на вбивство з необережності.

Суд також встановив, що чоловік був "психічно хворим", і тому звільнив його від відбування покарання у в’язниці. Замість цього його покладуть у закриту палату відділення судової психіатрії на невизначений поки термін.

За словами адвоката засудженого, той погано пам'ятає день стрілянини, тому не визнав себе винним, не заперечуючи при цьому фактів, висунутих обвинуваченням.

3 липня 2022 року до поліції Копенгагена надійшло повідомлення про стрілянину у торговому центрі Field's. Поліція на місці затримала 22-річного етнічного данця, що був біля торгового центру. Під час обшуку в нього знайшли гвинтівку, патрони та ніж.

Унаслідок стрілянини загинули троє людей: двоє 17-річних громадян Данії та 47-річний громадянин Росії, який проживав у Данії. Крім того, два десятки людей зазнали легких поранень, тікаючи з місця стрілянини.

Затриманий, як з’ясувалось, раніше страждав на психічні захворювання, тож ще до вироку суду його ушпиталили в психіатричну лікарню.

Через кілька місяців комісія, яка вивчала можливі недоліки у догляді за стрільцем, дійшла висновку: навіть якби догляд був кращим, немає впевненості в тому, що стрілянині можна було б запобігти.