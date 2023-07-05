Мужчине, который застрелил трех человек в центре Копенгагена, объявили приговор

Окружной суд Копенгагена в среду приговорил 23-летнего мужчину, который в июле 2022 года открыл стрельбу в торговом центре столицы, убив трех и ранив десятки людей, к лечению в психиатрической больнице с усиленным режимом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Суд признал мужчину виновным по трем пунктам обвинения в убийстве 46-летнего мужчины, 17-летней девушки и 17-летнего парня, а также по 30 пунктам обвинения в покушении на убийство по неосторожности.

Суд также установил, что мужчина был "психически больным", и поэтому освободил его от отбывания наказания в тюрьме. Вместо этого его положат в закрытую палату отделения судебной психиатрии на неопределенный пока срок.

По словам адвоката осужденного, тот плохо помнит день стрельбы, поэтому не признал себя виновным, не отрицая при этом фактов, выдвинутых обвинением.

3 июля 2022 года в полицию Копенгагена поступило сообщение о стрельбе в торговом центре Field's. Полиция на месте задержала 22-летнего этнического датчанина, который был возле торгового центра. Во время обыска у него нашли винтовку, патроны и нож.

В результате стрельбы погибли три человека: двое 17-летних граждан Дании и 47-летний гражданин России, который проживал в Дании. Кроме того, два десятка человек получили легкие ранения, убегая с места стрельбы.

Задержанный, как выяснилось, ранее страдал психическими заболеваниями, поэтому еще до приговора суда его госпитализировали в психиатрическую больницу.

Через несколько месяцев комиссия, которая изучала возможные недостатки в уходе за стрелком, пришла к выводу: даже если бы уход был лучше, нет уверенности в том, что стрельбу можно было бы предотвратить.