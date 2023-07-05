Президент Литви: Саміт НАТО може ухвалити більш рішучу заяву щодо України, ведеться робота

Комюніке майбутнього саміту НАТО вже "набуває обрисів" і є шанс переконати більш обережних союзників змінити позицію і прописати більш рішучі заяви щодо України.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на спільному брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Вільнюсі.

Науседа розповів, що проєкт комюніке вже "набуває чітких обрисів" і союзники продовжують дуже активні дискусії і щодо перспективи членства України, і щодо інших важливих питань.

Він зауважив, що Польща і Литва – не єдині активні лобісти якнайсильнішого рішення щодо України і є ще є шанси переконати союзників, які більш обережні.

"Є широке коло країн, які хочуть сильнішого тексту щодо України, і спільними зусиллями ми можемо аргументовано доводити, що комюніке все ще можна покращити", – розповів Гітанас Науседа.

Він зазначив, що вступ України у НАТО – в інтересах самого НАТО, оскільки тепер це єдина армія у Європі, яка має безпосередній досвід протистояння російським військам у повномасштабній війні. Науседа також наголосив, що Україна своїм спротивом "купує час" для інших європейських країн, які отримали можливість краще підготуватися до можливих загроз від РФ у майбутньому.

"Ми сподіваємося на рішення союзників, що Україні вже не потрібен "підготовчий шлях" для вступу в НАТО у майбутньому, а що для неї цей шлях скоротять", – заявив Анджей Дуда.

Він додав, що на саміті вкрай важливо підтвердити єдність союзників у рішенні підтримувати Україну до завершення війни.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що вважатиме "запрошенням у НАТО" сигнал про те, що Україна стане членом Альянсу після війни.

Вже відомо, що на саміті мають ухвалити рішення про створення нового формату співпраці – Ради Україна-НАТО. Її перше засідання офіційно планують на 12 липня.

Читайте також едіторіал "Європейської правди" на цю тему: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього