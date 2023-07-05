Науседа: Саммит НАТО может принять более решительное заявление по Украине, ведется работа

Коммюнике предстоящего саммита НАТО уже "приобретает очертания" и есть шанс убедить более осторожных союзников изменить позицию и прописать более решительные заявления в отношении Украины.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Вильнюсе.

Науседа рассказал, что проект коммюнике уже "приобретает четкие очертания" и союзники продолжают очень активные дискуссии и относительно перспективы членства Украины, и по другим важным вопросам.

Он отметил, что Польша и Литва – не единственные активные лоббисты максимально сильного решения в отношении Украины и есть еще есть шансы убедить союзников, которые более осторожны.

"Есть широкий круг стран, которые хотят более сильного текста по Украине, и совместными усилиями мы можем аргументированно доказывать, что коммюнике все еще можно улучшить", – рассказал Гитанас Науседа.

Он отметил, что вступление Украины в НАТО – в интересах самого НАТО, поскольку теперь это единственная армия в Европе, которая имеет непосредственный опыт противостояния российским войскам в полномасштабной войне. Науседа также отметил, что Украина своим сопротивлением "покупает время" для других европейских стран, которые получили возможность лучше подготовиться к возможным угрозам от РФ в будущем.

"Мы надеемся на решение союзников, что Украине уже не нужен "подготовительный путь" для вступления в НАТО в будущем, а что для нее этот путь сократят", – заявил Анджей Дуда.

Он добавил, что на саммите крайне важно подтвердить единство союзников в решении поддерживать Украину до завершения войны.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что будет считать "приглашением в НАТО" сигнал о том, что Украина станет членом Альянса после войны.

Уже известно, что на саммите должны принять решение о создании нового формата сотрудничества – Совета Украина-НАТО. Его первое заседание официально планируют на 12 июля.

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