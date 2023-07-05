Столтенберг про контрнаступ: Українці продовжують рух попри оборону Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оптимістично оцінив ситуацію з контрнаступом України, але вказав на виклики, перед якими українські війська постали на полі бою.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг підкреслив, що українські сили досягли прогресу у контрнаступі, але "ведуть запеклі бої".

"Вони постали перед складною місцевістю і глибоко ешелонованою російською обороною. (Росія має. – Ред.) багато заздалегідь підготовлених оборонних ліній. Звичайно, це вплинуло на темпи прогресу", – вказав генсек НАТО.

Він додав, що "війни важко передбачити", але українці "продовжують тиснути й продовжують досягати певного прогресу".

Раніше глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявляв, що українські війська правильно зробили, коли діяли обережно в ході контрнаступу, щоб уникнути великих втрат, намагаючись прорватися вперед.

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін наголосив, що несправедливо прив'язувати Україну до конкретних часових рамок і що "Росія зараз настільки слабка, що не має сил для (власного) контрнаступу".