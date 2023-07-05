Столтенберг о контрнаступлении: Украинцы продолжают движение, несмотря на оборону России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оптимистично оценил ситуацию с контрнаступлением Украины, но указал на вызовы, перед которыми украинские войска оказались на поле боя.

Об этом он сказал в интервью изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг подчеркнул, что украинские силы достигли прогресса в контрнаступлении, но "ведут ожесточенные бои".

"Они оказались перед сложной местностью и глубоко эшелонированной российской обороной. (Россия имеет. – Ред.) много заранее подготовленных оборонительных линий. Конечно, это повлияло на темпы прогресса", – указал генсек НАТО.

Он добавил, что "войны трудно предсказать", но украинцы "продолжают давить и продолжают достигать определенного прогресса".

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявлял, что украинские войска правильно сделали, когда действовали осторожно в ходе контрнаступления, чтобы избежать больших потерь, пытаясь прорваться вперед.

Главнокомандующий Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин подчеркнул, что несправедливо привязывать Украину к конкретным временным рамкам и что "Россия сейчас настолько слаба, что не имеет сил для (собственного) контрнаступления".