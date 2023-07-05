Франція обмежить промислове використання води у разі екстремальної посухи

Французький уряд офіційно анонсував обмеження на промислове використання води у разі серйозної посухи.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

В Офіційному журналі опублікували передбачені обмеження споживання води на 5-25% з визначених резервуарів.

Водночас у Міністерстві екологічного переходу заявили, що загальнонаціональне обмеження не означає, що місцева влада не може запровадити жосткіші вимоги.

Залежно від серйозності ситуації, дозволений водозабір можуть зменшити на 5%, 10% або 25%.

Винятки поширюються на об’єкти водозабору, звідки беруть воду для питної води для людей чи худоби, сфери охорони здоров’я, харчової промисловості, атомної енергетики та виробництва енергії з відновлюваних джерел, деяких фармацевтичних підприємств.

Як повідомлялося, в Іспанії цього року тисячі фламінго не прилетіли на традиційне місце гніздування у лагуну Фуенте де П’єдра, тому що вона пересохла.

У Португалії у найбільш постраждалих від посухи провінціях тимчасово заборонили вирощування оливок, авокадо та червоних ягід.

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