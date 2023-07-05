Франция ограничит промышленное использование воды в случае экстремальной засухи

Французское правительство официально анонсировало ограничения на промышленное использование воды в случае серьезной засухи.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В Официальном журнале опубликовали предусмотренные ограничения потребления воды на 5-25% из определенных резервуаров.

В то же время в Министерстве экологического перехода заявили, что общенациональное ограничение не означает, что местные власти не могут ввести более жесткие требования.

В зависимости от определенного уровня засухи, разрешенный водозабор могут уменьшить на 5%, 10% или 25%.

Исключения распространяются на объекты водозабора, откуда берут воду для питьевой воды для людей или скота, сферы здравоохранения, пищевой промышленности, атомной энергетики и производства энергии из возобновляемых источников, некоторых фармацевтических предприятий.

Как сообщалось, в Испании в этом году тысячи фламинго не прилетели на традиционное место гнездования в лагуну Фуэнте де Пьедра, потому что она пересохла.

В Португалии в наиболее пострадавших от засухи провинциях временно запретили выращивание оливок, авокадо и красных ягод.

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